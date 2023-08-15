Події

14:00 15.08.2023

Села Київщини беруть участь у програмі ТЧХУ з підтримки домогосподарств

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Села Київщини беруть участь у програмі ТЧХУ з підтримки домогосподарств

Три населені пункти Київської області беруть участь у програмі Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) з підтримки домогосподарств, які постраждали від російської окупації.

"У Київській області реалізується Програма підтримки домогосподарств. У програмі беруть участь три села: Копилів, Мотижин та Северинівка. Ці населені пункти навесні 2022 року були під тимчасовою окупацією (Російської Федерації - ІФ-У) та зазнали масштабних руйнувань унаслідок обстрілів (російських окупантів - ІФ-У)", - повідомило ТЧХУ у вівторок у фейсбуці.

Цей проєкт покликаний підтримати постраждалі домогосподарства, і фінансово, і наданням сільськогосподарської техніки на вибір: мотоблок, генератор, полікарбонатна теплиця або насос.

Наразі допомогу отримали 276 осіб. Загалом було надано: 139 мотоблоків, 108 теплиць, 21 генератор і 8 насосів.

Як наголосили в ТЧХУ, програма дає можливість жителям самостійно і повноцінно господарювати на своїх присадибних ділянках і займатися садівництвом.

Український Червоний Хрест реалізує програму підтримки домогосподарств у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (IOM Ukraine), а фінансує проєкт Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Державного департаменту США (U.S. Department of State: Bureau of Population, Refugees and Migration).

 

 

Теги: #підтримка #домогосподарства #тчху

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