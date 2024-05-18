Ворог атакував Нікополь, постраждав чоловік - голова ОВА

У суботу російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок цього постраждав 64-річний чоловік, також у місті пошкоджено приватний будинок і автомобілі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні в Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення грудної клітини. Лікарі надали всю необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома. У місті пошкоджено приватний будинок, кілька торгових кіосків і 3 приватних автомобілі", - написав він у телеграм-каналі.

Крім цього, ворог атакував дронами-камікадзе та артилерією Мирівську, Марганецьку, Покровську громади Нікопольського району, люди не постраждали.

Через падіння уламків збитої ракети в Криворізькому районі загорілися суха трава та очерет. Рятувальники ліквідували пожежу. Однак пошкоджено лінію електропередач, унаслідок чого без світла залишилися майже 3 тис. родин. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.