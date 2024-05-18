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18:56 18.05.2024

Президент Грузії наклала вето на закон про "іноагентів"

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Президент Грузії наклала вето на закон про "іноагентів"

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон "Про прозорість іноземного впливу", повідомляє в суботу Ехо Кавказу.

"Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським, який суперечить нашій Конституції й усім європейським стандартам і являє собою перешкоду на європейському шляху. Вето юридично правильне і сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодній зміні, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний", - заявила Зурабішвілі.

Закон про "іноагентів" парламент ухвалив у третьому читанні 14 травня, його підтримало 84 депутати, у парламенті є достатньо голосів для подолання вето президента.

В уряді Грузії заявили, що можуть врахувати "рекомендації від західних партнерів" у межах механізму вето. Як повідомлялося, закон зазнав різкої критики, зокрема, від Єврокомісії. Водночас Зурабішвілі дала зрозуміти, що не буде вносити поправки до законопроєкту в межах механізму вето і не вступить у "якусь гру, щоб якимось чином облагородити цей закон".

У разі подолання вето закон вирушить на підпис до президента, якщо президент відмовиться його підписувати, закон опублікують за підписом глави парламенту.

Теги: #закон #вето #грузія

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