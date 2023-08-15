Розвідслужби низки країн Європи виступили із попередженням про військову спрямованість ядерної програми Ірану

Іран, імовірно, незабаром матиме змогу випробувати ядерний заряд і намагається придбати технології, необхідні для його військової атомної програми, повідомляє у вівторок The Jerusalem Post із посиланням на дані розвідслужб Нідерландів, Швеції, Німеччини та Данії.

Зокрема, згідно з доповідями нідерландських спецслужб, "Іран продовжує нарощувати запаси урану, збагаченого до 20% і 60%". Потім цей уран за допомогою центрифуг можна збагатити до 90%, необхідних для атомної зброї. Автори доповіді вважають, що "такий розвиток ситуації вказує на наближення можливості першого ядерного випробування в Ірані".

Служба безпеки Швеції зі свого боку поінформувала про те, що "Іран займається промисловим шпигунством, насамперед у сфері шведських високих технологій і продукції, які можна використовувати в програмі розробки атомної зброї".

Співробітники Федерального управління із захисту конституції (розвідслужби Німеччини) також виявили велику кількість свідчень, які вказують на те, що у 2022 році Іран намагався здійснити закупівлі, пов'язані з ядерною програмою.

Данська національна служба розвідки і безпеки констатувала, що "Іран, зокрема й через треті країни, намагався купувати данські розробки і технології, які можуть використовуватися в програмах виробництва озброєнь".

Експерт з Ірану, ізраїльський генерал Йоссі Купервассер, у бесіді з The Jerusalem Post повідомив: "Іран вочевидь прихильний до реалізації плану зі створення ядерної зброї".

"Повідомлення європейських розвідслужб вказують на таємні спроби Ірану скоротити час до моменту отримання ядерної зброї шляхом незаконного придбання обладнання та розробок із різних європейських країн. У цих повідомленнях міститься лише частина інформації про зусилля, яких докладає Іран у Європі", - зазначив він.

Керівниця медіа-проєкту щодо Ірану в рамках Близькосхідного інституту медіа-досліджень Аєлет Савіон зі свого боку сказала: "Реальність така, що Іран жодним чином не відмовився від зусиль зі створення ядерної зброї, і використовував будь-яку можливість для розвитку відповідних технологічних можливостей".