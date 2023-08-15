Ювенальні прокурори: 502 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Понад 1 600 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 15 серпня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 502 дитини загинули і понад 1 098 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 299, Київській - 129, Херсонській - 120, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Протягом останньої доби було поранено одну дитину: 14 серпня внаслідок ворожого обстрілу с. Бугаївки (Чугуївський р-н Харківської обл.) дістав поранення 14-річний підліток.