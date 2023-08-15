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07:19 15.08.2023

Уламки ракет у Львові впали на багатоквартирні будинки, є постраждалі та пошкодження - Козицький

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Уламки ракет у Львові впали на багатоквартирні будинки, є постраждалі та пошкодження - Козицький

Станом на ранок вівторка після ворожої ракетної нічної атаки у Львові відомо про падіння уламків ракет на багатоквартирні будинки, є потерпілі, також в одному з гіпермаркетів обвалилася стеля, пошкоджено транспортні засоби, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Львів. Наслідки ракетного удару. Інформація на 07:00 15 серпня. У Львові уламки ракет упали на багатоквартирні житлові будинки по вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Інформація про загиблих поки не надходила", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, невеликі загоряння фіксувалися і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

"В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі", - зазначив Козицький.

Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів. А в Ставчанах пошкоджено 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які отримали легкі травми.

Пошкоджено будинки також у Суховолі. Постраждалих на цей момент немає.

"Я зараз на виїзді на постраждалих об'єктах. Більше інформації - згодом", - підсумував він.

Очільник додав фото, на якому один із постраждалих багатоквартирних будинків у місті та приватні будинки в Ставчанах.

 

 

 

Теги: #обстріли #львівська

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