Російська окупаційна влада має намір замінити органи місцевого самоврядування муніципалітетами

Російська окупаційна влада продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у свій суспільно-політичний простір - планує провести так звані "вибори" і замінити всі органи місцевого самоврядування на муніципалітети, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у свій суспільно-політичний простір. Так, у населеному пункті Сватове Луганської області, задля зміни керівництва в органах місцевого самоврядування, окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

Як повідомляється, окупанти "планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня".