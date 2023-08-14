Події

20:49 14.08.2023

Російська окупаційна влада має намір замінити органи місцевого самоврядування муніципалітетами

1 хв читати
Російська окупаційна влада має намір замінити органи місцевого самоврядування муніципалітетами

Російська окупаційна влада продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у свій суспільно-політичний простір - планує провести так звані "вибори" і замінити всі органи місцевого самоврядування на муніципалітети, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у свій суспільно-політичний простір. Так, у населеному пункті Сватове Луганської області, задля зміни керівництва в органах місцевого самоврядування, окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

Як повідомляється, окупанти "планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 14.08.2023
Генштаб: Сили оборони за добу знищили ворожий гелікоптер, завдали ударів по пункту управління, місцях зосередження особового складу й техніки

Генштаб: Сили оборони за добу знищили ворожий гелікоптер, завдали ударів по пункту управління, місцях зосередження особового складу й техніки

20:11 14.08.2023
Генштаб: Сили оборони на мар'їнському напрямку стримують ворога, на мелітопольському та бердянському - наступають

Генштаб: Сили оборони на мар'їнському напрямку стримують ворога, на мелітопольському та бердянському - наступають

19:50 14.08.2023
Генштаб: За минулу добу ворог завдав 12 ракетних і 67 авіаційних ударів

Генштаб: За минулу добу ворог завдав 12 ракетних і 67 авіаційних ударів

08:15 14.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

07:25 14.08.2023
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

07:20 14.08.2023
За добу відбулося 33 бойові зіткнення, Сили оборони відбили спроби противника наступати на шести напрямках

За добу відбулося 33 бойові зіткнення, Сили оборони відбили спроби противника наступати на шести напрямках

07:07 14.08.2023
Окупанти завдали два ракетних і 43 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали два ракетних і 43 авіаудари по Україні за добу

19:07 13.08.2023
Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:04 13.08.2023
Окупанти завдали 2 ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 2 ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу

19:01 13.08.2023
Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб

Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова правління націоналізованого Сенс Банку пішов у відставку

Зеленський: Зростання виробництва безпілотників - одне з найбільш значущих завдань

Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги

Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі Соледара

Держдеп США оголосив про виділення $200 млн допомоги Україні у сфері безпеки

ОСТАННЄ

Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року

Голова правління націоналізованого Сенс Банку пішов у відставку

Зеленський: Зростання виробництва безпілотників - одне з найбільш значущих завдань

Глави МЗС України та Руанди обговорили подальше зміцнення двосторонньої співпраці між країнами

ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги

Експертиза визнала пошкоджений обстрілом будинок на вул. Жилянській у Києві таким, що підлягає реконструкції

Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі Соледара

Норвегія поставить Україні декілька систем ППО C-UAS для боротьби з дронами

Міністр фінансів Німеччини підтримує надання Україні ракет Taurus

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА