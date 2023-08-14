Події

19:50 14.08.2023

Генштаб: За минулу добу ворог завдав 12 ракетних і 67 авіаційних ударів

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Генштаб: За минулу добу ворог завдав 12 ракетних і 67 авіаційних ударів

Сили оборони знищили всі ракети класу "Калібр" і безпілотники, випущені по Одеській області за минулу добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Ворог застосував 8 ракет "Калібр" та 15 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" по Одеській області. У результаті успішної бойової роботи силами і засобами нашої протиповітряної оборони всі ракети "Калібр" і БПЛА було знищено", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

Як повідомляється, "загалом ворог завдав 12 ракетних і 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, торговий центр, студентський гуртожиток, дитячі садки, школи та інша цивільна інфраструктура".

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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