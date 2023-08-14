Події

19:09 14.08.2023

Експертиза визнала пошкоджений обстрілом будинок на вул. Жилянській у Києві таким, що підлягає реконструкції

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Фахівці ДП "Київський промбудпроект" провели експертизу будинку на вул. Жилянській у центрі Києва, пошкодженого внаслідок ворожого обстрілу в жовтні 2022 року, і визнали будівлю такою, що підлягає реконструкції, повідомило об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" голова ОСББ Тетяна Махрінська, перша експертиза, проведена КП "Київекспертиза", визнала будинок і його інженерні мережі такими, що не підлягають відновленню. Альтернативну експертизу мешканці будинку замовили власним коштом.

Згідно з висновком ДП "Київський промбудпроект", будинок загалом підлягає капітальному ремонту, а в разі добудови зруйнованого поверху - реконструкції.

За словами Махрінської, мешканці будинку також подали заявки на грошову допомогу за держпрограмою "єВідновлення" для виконання самостійного ремонту частини приміщень, проте комісія для обстеження все ще не оглянула об'єкт.

Як повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова у фейсбуці, первинну експертизу будинку на вул. Жилянській було проведено в рекордно короткі терміни - безпосередньо в день атаки.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року внаслідок ракетного удару по житловому будинку XIX століття на вул. Жилянській у центрі Києва обвалилося його крило. З-під завалів врятовано 19 осіб, загинули четверо. Кияни менше ніж за тиждень зібрали необхідні підписи під петицією про відновлення історичної будівлі.

 

Теги: #київ #експертиза #будинок

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