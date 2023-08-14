СБУ затримала в Києві двох пропагандисток, які поширювали фейки на замовлення РФ

Служба безпеки України затримала в Києві двох безробітних місцевих жительок, які на замовлення РФ щодня "розганяли" до 70 фейків про війну в Україні, інформують у СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина Олександра Зеніна – головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". За його вказівками фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, насамперед зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про перебіг бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони.

"Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських телеграм-каналів і спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію в понад 10 тис. користувачів", - уточнюється в повідомленні.

Згідно з повідомленням, матеріали для деструктивного контенту зловмисниці отримували у вигляді електронних "методичок", а за успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

"За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві", - наголошує СБУ.

Як повідомляють у СБУ, колаборантками виявилися дві безробітні жительки Києва, які шукали роботу копірайтера на фриланс-біржах. "Так вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні "гонорари" залучив їх до співпраці у війні проти України", - уточнюють у спецслужбі.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп'ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.

Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.