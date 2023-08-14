Маляр: ЗС України успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області

На лівому березі тимчасово окупованої частини Херсонської області українські військові виконали певні завдання, повідомила під час включення з Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок уранці.

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми, звичайно, не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впоралися", - сказала вона, коментуючи зацікавленість подіями на цій ділянці фронту.

"Для того щоб там закріпитися, потрібно витісняти ворога, зачищати територію", - наголосила Маляр.