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07:20 14.08.2023

За добу відбулося 33 бойові зіткнення, Сили оборони відбили спроби противника наступати на шести напрямках

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За добу відбулося 33 бойові зіткнення, Сили оборони відбили спроби противника наступати на шести напрямках

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України і за минулу добу відбили спроби російських окупантів наступати на шести інших напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом упродовж доби відбулося 33 бойові зіткнення.

"На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах на південний схід від Андріївки Луганської області... На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області... На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації і артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що сили оборони продовжують стримувати наступ росіян поблизу міста Мар'їнка Донецької області.

Тим часом на шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на захід від Старомайорського Донецької області, а на запорізькому - відновити втрачене становище в районі на схід від Роботиного Запорізької області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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