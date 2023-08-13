Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, водночас відбили спроби окупантів наступати на шести інших напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом упродовж доби відбулося 24 бойових зіткнення.

"На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі на південний схід від Андріївки Луганської області... На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районах на південь від Андріївки та на захід від Ягідного Донецької області... На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації й артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Авдіївки Донецької області", - ідеться у зведенні.

"На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області... На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на захід від Старомайорського Донецької області... На Запорізькому напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на схід від Роботиного Запорізької області", - розповіли у Генштабі.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.