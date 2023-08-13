У Стебнику Львівської області чоловіка госпіталізовано з опіками внаслідок вибуху газу в приватному будинку - ДСНС

Мешканця міста Стебник Львівської області госпіталізовано внаслідок вибуху газу і подальшої пожежі в приватному будинку, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про пожежу надійшло о 14:57 у неділю, на місце пожежі прибули співробітники пожежної охорони з Дрогобича та Стебника.

"На момент вибуху газу в будинку перебував його 56-річний власник, якого з опіками всього тіла госпіталізували до міської лікарні Дрогобича. Також в одній із кімнат будинку виникла пожежа", - зазначено в повідомленні.

Пожежу загасили о 15:31. Унаслідок вибуху в будинку пошкоджено стіни на площі 200 кв. м, є загроза руйнування будівлі. Причини вибуху з'ясовують співробітники поліції.