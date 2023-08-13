Події

17:03 13.08.2023

Кремль, імовірно, більше не фінансує ПВК "Вагнер" - британська розвідка

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ПВК "Вагнер", імовірно, зазнає труднощів із фінансуванням, вважають у британській розвідці.

"Група "Вагнер", імовірно, переходить до скорочення штату і реконфігурації, здебільшого для економії витрат на заробітну плату персоналу в період фінансової кризи", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Twitter у неділю.

Як наголошується в повідомленні, після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес-інтересів власника "Вагнера" Євгена Пригожина. "Існує реальна можливість того, що Кремль більше не фінансує групу".

"Якщо російська держава більше не платить Вагнеру, то другим найімовірнішим замовником є білоруська влада", - припускають фахівці британської розвідки. - "Однак значні сили будуть суттєвим і потенційно небажаним навантаженням на скромні білоруські ресурси", - вважають експерти.

 

Теги: #вагнер #британська_розвідка

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