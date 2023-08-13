Померла дитина, поранена під час обстрілу окупантами Широкої Балки - МВС

Дванадцятирічний хлопчик, який дістав важкі поранення і втратив батьків у неділю під час обстрілу окупантами с.Широка Балка Херсонського району, помер у лікарні.

"У Широкій Балці загинула вся родина. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні", - написав у телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули 4 людини - місцевий житель і сім'я - чоловік, дружина і немовля - дівчинка 23 днів від народження. Ще одну дитину - хлопчика 12 років, сина загиблої сімейної пари, доправили в лікарню в критичному стані.