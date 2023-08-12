В Одесі офіційно відкрили шість пляжів

В Одесі офіційно відкрито зони для купання та оздоровлення, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

"Підписали спільний із командувачем оперативного стратегічного угрупування військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря", - написав Кіпер у телеграм-каналі в суботу.

Глава ОВА додав, що до перших відкритих зон входять пляж Калетон, інклюзивний пляж, муніципальний пляж (район 14 Фонтану), пляж "Ікра", пляж "Чайка", муніципальний пляж (район 10 Фонтану), проте список доповнюватиметься в міру проходження перевірок.

Перебування людей на пляжах дозволено з 08.00 до 20.00.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено!" - наголосив очільник ОВА.

Крім цього, обов'язковою є наявність рятувального човна та сітчастих огороджень для захисту від вибухонебезпечних предметів на відкритих зонах для купання.

"У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря", - додав Кіпер.

На пляжах щодня проводитиметься прибирання узбережжя за умови відсутності надзвичайної ситуації.

До акваторії Чорного моря вихід дозволено тільки рятувальним службам.