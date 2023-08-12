Події

10:19 12.08.2023

Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

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Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті пролунали вибухи.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у Телеграм-каналі в суботу вранці. 

Теги: #кривий_ріг #вибухи

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