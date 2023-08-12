Вілкул: у Кривому Розі - вибухи
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті пролунали вибухи.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у Телеграм-каналі в суботу вранці.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті пролунали вибухи.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у Телеграм-каналі в суботу вранці.
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