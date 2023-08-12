Події

08:45 12.08.2023

Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ-Вузловий, загинула пенсіонерка

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Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ-Вузловий, загинула пенсіонерка

У суботу близько 5:10 російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів з артилерії, мінометів та іншого озброєння зазнали Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеринарне, Стрілече, Гатище, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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