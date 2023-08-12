Події

07:55 12.08.2023

Окупанти обстрілювали з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини

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Російські окупанти впродовж минулої п'ятниці здійснювали артилерійські обстріли Куцурубської та Очаківської громади Миколаївської області, повідомила пресслужба ОВА.

Зокрема, у Миколаївському р-ні 11 серпня о 08:13 та 08:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Унаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом дня о 08:10, 08:40, 13:46 та 17:35 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Унаслідок чого сталося загоряння складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано пожежниками. Постраждалих немає.

До того ж вдень о 16:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

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