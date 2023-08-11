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19:22 11.08.2023

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

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Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні, сказав президент України Володимир Зеленський, під час виступу в п'ятницю в Києві на Українському молодіжному форумі.

"Ми перехопили і зберігаємо ініціативу в цій війні. Українські кроки мають значення. Наші кроки з вами. Кроки всього народу України. Кожного і кожної з вас", - сказав він.

Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна - понад 17 місяців повномасштабної війни". "Але саме ця втома і стане основою свободи і незалежності України. Втома не тільки тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш обороні, коли ти б'єшся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли ти вчишся. І все це заради держави, і це твоя втома, і це твоя чеснота, і це твоє досягнення - свідчення, що тебе не здолати", - сказав президент.

"Яким би не був терор, скільки б разів не лунала сирена в Україні, чим би не погрожували нам окупаційні війська, все одно ми додаємо сили України. І саме тому окупант в обороні, в глухому захисті, і саме тому від України світ щодня очікує перемог, нехай маленьких", - зазначив він.

За словами Зеленського, "зараз День молоді в Україні - це не 24 години. І це не дата лише в серпні. Це кожен день. Бо війна - це час, коли кожен день потрібен".

Він побажав усім присутнім "гідної втоми". "І я бажаю вам результату в житті. Потужного результату. Бо ваше життя - це і є життя України", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #війна #ініціатива #зеленський

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