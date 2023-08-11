Залужний провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Словаччини, який відвідав Україну
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із начальником Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки Даніелем Змеко, обговорили обстановку на фронті, потреби української армії в озброєнні, боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.
"Був радий вітати начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генерала Даніеля Змеко, який цього тижня відвідав Україну. Провели конструктивну зустріч, попрацювали в одному з пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - написав Залужний у телеграм-каналі в п'ятницю.
Залужний також зазначив, що вони обговорили актуальні потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони. Наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України в боротьбі з російською агресією", - додав він.