Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припиняє доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври всіх відвідувачів.

"9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання цього договору. Через системне перешкоджання роботі Заповідника щодо доступу до приміщень Нижньої лаври, з метою врегулювання визначених питань його адміністрацією ухвалено таке рішення: з 7:00 11 серпня 2023 року тимчасово припинити доступ на територію Нижньої лаври всіх відвідувачів (за виключенням священиків, ченців та працівників чоловічого монастиря)", - ідеться в повідомленні пресслужби Заповідника.

Зазначається, що для проведення богослужінь і відвідування на території "Києво-Печерської лаври" буде відкрито: Храм Сергія Радонезького, Храм Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового ("Афганська церква"), Храм Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою, Успенський собор.