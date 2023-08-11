Унаслідок обстрілів постраждали дев'ять жителів Донеччини

За минулу добу внаслідок обстрілів дістали поранення дев'ять жителів Донецької області, шість із них - у Торецьку, поінформував голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в п'ятницю вранці.

"За 10 серпня росіяни поранили дев'ятьох жителів Донбасу: шістьох у Торецьку, двох у Південному та одного в Клебан-Бику", - написав Кириленко в телеграмі.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.