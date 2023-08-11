Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів і 18 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів, 15 артсистем, 12 танків, 15 бронемашин, 18 безпілотників, 26 одиниць авто та спецтехніки, по два засоби ППО та РСЗВ, інформує Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 252780 (+580) осіб ліквідовано, танків - 4290 (+12) од, бойових броньованих машин - 8318 (+15) од, артилерійських систем - 5043 (+15) од, РСЗВ - 713 (+2) од, засобів ППО - 471 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18), крилаті ракети - 1377 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од, спеціальна техніка - 756 (+10)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.