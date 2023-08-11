Події

08:01 11.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів і 18 БПЛА

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів і 18 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів, 15 артсистем, 12 танків, 15 бронемашин, 18 безпілотників, 26 одиниць авто та спецтехніки, по два засоби ППО та РСЗВ, інформує Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 252780 (+580) осіб ліквідовано, танків - 4290 (+12) од, бойових броньованих машин - 8318 (+15) од, артилерійських систем - 5043 (+15) од, РСЗВ - 713 (+2) од, засобів ППО - 471 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18), крилаті ракети - 1377 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од, спеціальна техніка - 756 (+10)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 10.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

08:06 09.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

14:17 08.08.2023
Тарнавський: Є успіхи на таврійському напрямку, за добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими - 256 осіб

Тарнавський: Є успіхи на таврійському напрямку, за добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими - 256 осіб

08:19 07.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

14:29 06.08.2023
За тиждень українські військові знищили 4000 окупантів, 616 одиниць військової техніки - Міноборони

За тиждень українські військові знищили 4000 окупантів, 616 одиниць військової техніки - Міноборони

10:03 06.08.2023
Щонайменше половина з 30 тис. російських десантників, перекинутих в Україну 2022 року, загинули або поранені - британська розвідка

Щонайменше половина з 30 тис. російських десантників, перекинутих в Україну 2022 року, загинули або поранені - британська розвідка

08:32 06.08.2023
Окупанти випустили 188 снарядів по Херсонській області, чотири людини поранені

Окупанти випустили 188 снарядів по Херсонській області, чотири людини поранені

08:25 06.08.2023
ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів

07:17 06.08.2023
ПС ЗС України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога

ПС ЗС України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога

21:24 05.08.2023
Очищення державних інституцій буде продовжено

Очищення державних інституцій буде продовжено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували центр гумдопомоги, територію заводу та медзаклади Херсонщини, поранено дев'ятьох людей

Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

Держава-агресор не зможе використати українські релігійні громади – Зеленський

"Українська доктрина" стане основою трансформації – Зеленський

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 11

ОСТАННЄ

Зранку ворог атакував смт Комишани Херсонської області, поранено трьох жінок

Кількість жертв пожеж на Гаваях зросла до 53 людей

Окупанти атакували центр гумдопомоги, територію заводу та медзаклади Херсонщини, поранено дев'ятьох людей

Унаслідок обстрілів постраждали дев'ять жителів Донеччини

За добу ворог обстріляв дві громади Миколаївщини, є пошкодження

ЗАЕС всупереч розпорядженню Держатомрегулювання змушена змінити блоки в режимі гарячого зупину

На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

ПГЗК продовжує аналізувати ситуацію з обвинуваченнями ДБР у видобутку корисних копалин без дозволу

На фронті відбулося 34 бойових зіткнення за добу

У Середино-Будській громаді пошкоджено Будинок культури внаслідок обстрілу росіян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА