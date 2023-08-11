На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

Міністерство оборони повідомило, що в Запоріжжі на території готелю Reikartz, який росіяни атакували ракетами в четвер увечері, працював дитячий денний табір.

"Запорізький готель Reikartz, який постраждав сьогодні від ракетних обстрілів російських терористів, є територією дитячого денного табору для дітей віком від 6 до 13 років", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що табір працював щодня до 18:00, тоді як обстріл почався близько 19.00.

Як вважають у відомстві, "лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських убивць".

Як повідомлялося раніше, російські окупанти в четвер увечері атакували Запоріжжя ракетами "Іскандер-К" і влучили в готель Reikartz, також пошкоджено дві багатоповерхівки. Наразі відомо про 16 постраждалих, серед них четверо дітей, і одну загиблу жінку.