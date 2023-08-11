Загальний показник летальності у стабпунктах та мобгоспіталях меньший за 0,1% - заступник міністра охорони здоров'я за підсумками візиту Донеччину

Керівники Медичних сил Збройних сил України (ЗСУ) та Міністерства охорони здоров'я відвідали Донецьку область, де вони відзначили добрий рівень забезпечення стабілізаційних пунктів та мобільних госпіталів, а також високу кваліфікацію лікарів, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом).

"Про високий рівень кваліфікації медиків говорять цифри, так навіть при важких пораненнях та надскладних умовах роботи, загальний показник летальності у стабпунктах та мобільних госпіталях не перевищує 0,1%, що яскраво свідчить про якість роботи та професіоналізм наших колег", - сказав перший заступник. міністра охорони здоров'я Серій Дубров.

Вказується, що такому показнику також сприяла наявність трьох-чотирьох апаратів ультразвукової діагностики навіть у невеликих стабілізаційних пунктах.

"Лікарі-хірурги та анестезіологи повною мірою мають всі необхідні протоколи ультразвукової діагностики в ургентних станах, зокрема, BLUE (протокол невідкладної ультразвукової оцінки легенів), FAST і POCUS", - сказано в повідомленні.

Дубров наголосив, що стабпункти та мобгоспіталі забезпечені всім необхідним обладнанням, лікарськими засобами, інфузійними розчинами, а також системами для підігріву їх та крові.