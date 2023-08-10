Події

22:54 10.08.2023

"Українська доктрина" стане основою трансформації – Зеленський

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"Українська доктрина" стане основою трансформації – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "Українську доктрину", підготовка якої продовжується, "основою трансформації нашої держави".
"Основний текст – основа трансформації нашої держави. Не забуваємо про нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну", - сказав він у відеозверненні у четвер.
"Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, отриманий сміливістю наших людей, всього нашого народу", - наголосив він.
 

Теги: #україна #відеозвернення #зеленський

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