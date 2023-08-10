"Українська доктрина" стане основою трансформації – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "Українську доктрину", підготовка якої продовжується, "основою трансформації нашої держави".

"Основний текст – основа трансформації нашої держави. Не забуваємо про нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну", - сказав він у відеозверненні у четвер.

"Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, отриманий сміливістю наших людей, всього нашого народу", - наголосив він.

