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12:46 10.08.2023

Ердоган може відновити "зернову угоду" - глава МЗС України

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Ердоган може відновити "зернову угоду" - глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відновити функціонування Чорноморської зернової ініціативи після виходу з угоди РФ у липні поточного року.

"Так, я думаю, що він (Ердоган - ІФ-У) може. Ми знаємо, що турецька дипломатія працює з російською. Водночас ми будуємо альтернативні шляхи експорту пшениці та іншої продукції, минаючи Чорне море", - сказав Кулеба в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Раніше Bloomberg повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір відновити угоду в рамках Чорноморської зернової ініціативи в розширеному форматі й закликав західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу миру між Росією і Україною.

Теги: #ердоган #зернова_угода

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