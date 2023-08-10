Історичний дерев'яний будинок знесли на Подолі в Києві

Історичний будинок першої половини 19 століття на вул. Ярославській, 13б, у Подільському районі Києва було знесено в четвер уранці, повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова.

"На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там, де немає дозволу Департаменту охорони культурної спадщини, а благоустрій (Департамент міського благоустрою - ІФ-У) анулював картку порушення благоустрою", - повідомила Семенова на фейсбук-сторінці у четвер.

За її словами, згідно з документами, на ділянці заплановано будівництво клубного будинку. Замовником виступає керуючий партнер юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков і партнери" Сергій Боярчуков, зазначила депутат. Будинок не було внесено до переліку пам'яток культурної спадщини.

Як зазначив юрист і член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Перов, будинок на Ярославській, 13б, є одним із найстаріших дерев'яних будинків Києва.