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02:41 10.08.2023

Байден оприлюднить свій запит на додаткову допомогу Україні 10 серпня - Politico

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Байден оприлюднить свій запит на додаткову допомогу Україні 10 серпня - Politico


 Адміністрація Президента США Джо Байдена оприлюднить свій запит на мільярди доларів додаткової військової допомоги Україні в четвер, 10 серпня, повідомляє видання Politico з посиланням на анонімні джерела, безпосередньо знайомі з термінами запиту.
"Очікується, що цей запит на екстрене фінансування також включатиме підтримку Тайваню і додаткові кошти для надання допомоги при стихійних лихах", - пише Politico.
Як зазначає видання, 30 вересня у США завершується фінансовий рік. До цього, як очікують Палата представників і Сенат, фінансову допомогу для України, Тайваню, а також на ліквідацію стихійних лих може бути ухвалено з тимчасовим виправленням витрат.
Водночас жодне з джерел не надало додаткової інформації про запитувану суму або її конкретні цілі.
У Politico вважають, що запит Байдена на додаткову допомогу Україні, "безсумнівно, посилить битву за фінансування уряду на Капітолійському пагорбі".
 

Теги: #сша #україна #допомога #байден

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