Байден оприлюднить свій запит на додаткову допомогу Україні 10 серпня - Politico



Адміністрація Президента США Джо Байдена оприлюднить свій запит на мільярди доларів додаткової військової допомоги Україні в четвер, 10 серпня, повідомляє видання Politico з посиланням на анонімні джерела, безпосередньо знайомі з термінами запиту.

"Очікується, що цей запит на екстрене фінансування також включатиме підтримку Тайваню і додаткові кошти для надання допомоги при стихійних лихах", - пише Politico.

Як зазначає видання, 30 вересня у США завершується фінансовий рік. До цього, як очікують Палата представників і Сенат, фінансову допомогу для України, Тайваню, а також на ліквідацію стихійних лих може бути ухвалено з тимчасовим виправленням витрат.

Водночас жодне з джерел не надало додаткової інформації про запитувану суму або її конкретні цілі.

У Politico вважають, що запит Байдена на додаткову допомогу Україні, "безсумнівно, посилить битву за фінансування уряду на Капітолійському пагорбі".

