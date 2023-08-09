Події

14:30 09.08.2023

СБУ затримала депутата з Кропивницького, який займався рекетом

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У результаті спецоперації в Кропивницькому Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала злочинне угруповання рекетирів на чолі з депутатом міськради.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу зазначено, що під керівництвом зазначеного депутата кримінальники "вибивали" $92 тис. із місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.

"Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинного угруповання. Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини "данини", - наголошується в повідомленні.

За інформацією СБУ, перед цим українська спецслужба задокументувала факт отримання першого "траншу" від підприємця.

За даними слідства, до складу злочинного угруповання входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті. За вказівкою її лідера вони вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами, а в разі відмови застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно, одержану злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів депутату міськради та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.

Спецоперацію здійснювали співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #депутат #рекет

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