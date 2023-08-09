Події

12:26 09.08.2023

Сирський показав ліквідацію аеророзвідкою на бахмутському напрямку ворожої групи піхоти

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Сирський показав ліквідацію аеророзвідкою на бахмутському напрямку ворожої групи піхоти

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав роботу на бахмутському напрямку воїнів 22 окремої механізованої бригади ЗСУ (22 ОМБр), яка виявила ворожу групу піхоти.

"Працює 22 ОМБр на бахмутському напрямку. Рух продовжується. Аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти. Окупанти намагалися сховатися в будинку. Деякі з них навіть хотіли втекти. Але точним пострілом із САУ 2С1 "Гвоздика" російські загарбники були ліквідовані! Йдемо вперед! До Перемоги!", - написав Сирський у телеграм-каналі, оприлюднивши відео роботи українських воїнів.

 

Теги: #зсу #сирський

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