Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, поранені три мирні жителі

За минулу добу масованих обстрілів російських окупаційних військ зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 6 приватних будинків, сталися пожежі. Отримали поранення 2 чоловіків - 67-ми та 66-ти років. У м. Куп'янськ отримав поранення 14-річний хлопець. Госпіталізований у середньо-важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, протягом дня під постійним вогнем було с. Подоли Куп'янського району. У селі пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі. У с. Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, автомобілі, виникла лісова пожежа. Унаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор. Унаслідок удару керованою авіабомбою по селищу Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю цивільного підприємства. У с. Сірий Яр Куп'янського району обстрілами пошкоджено 4 приватні будинки, сталися пожежі.