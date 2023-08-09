Події

07:46 09.08.2023

В Одесі затримано тіктокера, який поширював зняті на відео позиції ЗС України, йому оголосили про підозру

1 хв читати
В Одесі затримано тіктокера, який поширював зняті на відео позиції ЗС України, йому оголосили про підозру

В Одесі правоохоронці затримали тіктокера, який розповсюджував зняті ним на відео місця розташування підрозділів ЗС України, унаслідок чого ролики переглянули майже 10 тис. користувачів, зокрема росіян, йому оголосили про підозру, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури мешканцю Одеси доведено до відома про підозру у несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування Збройних Сил України (ч.2 ст.114-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний поширював інформацію про розташування підрозділів українських захисників в Одесі та області.

"Він знімав на відео фортифікаційні споруди для охорони та оборони території регіону від ворожої армії. Відео розмістив на своїй сторінці в соцмережі TikTok, що дає змогу ідентифікувати об'єкти на місцевості", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що опубліковане тіктокером відео з коментарем переглянули майже 10 тис. користувачів із подальшим його поширенням, зокрема російськими користувачами соцмережі.

"За клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави. Досудове розслідування - СБУ", - резюмували у пресслужбі відомства.

 

 

 

Теги: #одеса #підозра #тіктокер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 08.08.2023
Екснардепа Демчака підозрюють у легалізації коштів від махінацій на фондовій біржі

Екснардепа Демчака підозрюють у легалізації коштів від махінацій на фондовій біржі

13:07 08.08.2023
Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду всесвітній спадщині в Одесі від ракетних ударів РФ - Мінкультури

Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду всесвітній спадщині в Одесі від ракетних ударів РФ - Мінкультури

19:32 07.08.2023
В Одесі готуються до відкриття пляжів

В Одесі готуються до відкриття пляжів

19:49 04.08.2023
Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

11:59 04.08.2023
ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

13:20 03.08.2023
П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

20:19 02.08.2023
В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

20:34 29.07.2023
Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

14:26 29.07.2023
Місія ЮНЕСКО пробуде в Одесі 4 дні - голова ОВА

Місія ЮНЕСКО пробуде в Одесі 4 дні - голова ОВА

12:14 29.07.2023
В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від російських обстрілів

В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від російських обстрілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

Число жертв російської ракетної атаки Покровська збільшилося до 9 осіб

Зеленський провів нараду щодо нового освітнього сезону

Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

Зеленський обговорив із Рютте надання Нідерландами двосторонніх гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщини, є руйнування і поранені

Противник за добу випустив 365 снарядів по Херсонській області, є поранені

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 30 танків Leopard 1

Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, є жертва і поранені

Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

Експрем'єру Пакистану Хану на п'ять років заборонили займатися політикою

США висловлюють співчуття Грузії у зв'язку зі зсувом ґрунту

На сватівсько-кремінському напрямку різко збільшилася кількість втрат окупантів

Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА