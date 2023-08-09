В Одесі затримано тіктокера, який поширював зняті на відео позиції ЗС України, йому оголосили про підозру

В Одесі правоохоронці затримали тіктокера, який розповсюджував зняті ним на відео місця розташування підрозділів ЗС України, унаслідок чого ролики переглянули майже 10 тис. користувачів, зокрема росіян, йому оголосили про підозру, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури мешканцю Одеси доведено до відома про підозру у несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування Збройних Сил України (ч.2 ст.114-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний поширював інформацію про розташування підрозділів українських захисників в Одесі та області.

"Він знімав на відео фортифікаційні споруди для охорони та оборони території регіону від ворожої армії. Відео розмістив на своїй сторінці в соцмережі TikTok, що дає змогу ідентифікувати об'єкти на місцевості", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що опубліковане тіктокером відео з коментарем переглянули майже 10 тис. користувачів із подальшим його поширенням, зокрема російськими користувачами соцмережі.

"За клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави. Досудове розслідування - СБУ", - резюмували у пресслужбі відомства.