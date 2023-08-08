Зеленський провів нараду щодо нового освітнього сезону

Президент України Володимир Зеленський провів віл вівторок нараду щодо нового освітнього сезону.

"1 вересня вже дуже скоро, є питання у батьків, у вчителів, є різні нюанси безпеки та підготовки", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмігаль. Ввце-прем'єр Михайло Федоров, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Були представлені їхні плани", - сказав він.

За словами Зеленського, "зміст очевидний - підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні і якими держава може допомогти. Чиновники незабаром представлять відповідні деталі".