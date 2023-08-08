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22:55 08.08.2023

Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

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Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок "нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення Криму, його реінтеграції".

"Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якої там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним", - сказав він у відеозверненні у Вівторок. .

"До кожної деталі деокупації Криму має бути внесено конкретний зміст: як нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для всіх наших людей. Це має бути всім зрозуміло", - сказав Зеленський.

"Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму дедалі більш досяжною та продуманою", - зазначив він.

Теги: #україна #крим #деокупація #зеленський #порада

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