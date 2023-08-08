Події

19:29 08.08.2023

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних і 47 авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав 3 ракетних і 47 авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав 3 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок увечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Грем'ячки, Леонівки Чернігівської області, Синьківки, Котлярівки Харківської області, Новоселівського, Білогорівки Луганської області, Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого, Краматорська, Маркового, Кліщіївки, Сєверного та Нью-Йорка, Первомайського, Красногорівки, Часового Яру, Благодатного, Старомайорського Донецької області, а також у районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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