Нардепа Гунька викрито на хабарі в $85 тис.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне Бюро (НАБУ) викрили "на гарячому" чинного народного депутата, який за $85 тис. "продавав" землю Національної академії аграрних наук, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки спільно з НАБУ викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції. За гроші чиновник обіцяв бізнесменові забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України", - ідеться в повідомленні української спецслужби у вівторок.

За інформацією СБУ, правоохоронці задокументували незаконну діяльність нардепа і викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди в розмірі $85 тис.

У повідомленні не вказано ім'я депутата, як повідомило агентству джерело, йдеться про Анатолія Гунька.

У СБУ інформують, що в межах кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішують питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за сприяння Генерального прокурора.