Події

16:19 08.08.2023

У Львівській області священнослужителя затримали за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон

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31-річного священнослужителя затримали у Львівській області за організацію незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"31-річний мешканець Кривого Рогу, священнослужитель однієї з релігійних громад, виготовив "клієнту"-військовозобов'язаному громадянину фіктивні документи, завдяки яким той отримав змогу виїхати з України під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні поліції.

У фіктивних документах було зазначено, що громадянин є дияконом цієї релігійної громади.

Священнослужителя та одного з його "клієнтів" затримали під час спроби перетнути державний кордон співробітники Держприкордонслужби, міграційної поліції та слідчі ГУ Нацполіції у Львівській області.

Теги: #священик #львівська_область #ухилянти

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