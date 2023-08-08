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11:27 08.08.2023

Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

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Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

Унаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області в понеділок кількість поранених зросла до 81 людини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко станом на 11:00 вівторка.

"Оновлені дані станом на 11:00 щодо жертв рашистського обстрілу Покровська. Семеро людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник і військовий); 81 поранено (39 цивільних, серед них двоє дітей - 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, семеро працівників ДСНС і четверо військових)", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Як уточнив очільник ОВА, "зафіксовано пошкодження 12 багатоповерхівок; будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе і двох цивільних автомобілів".

Кириленко нагадав, що росіяни вдарили по Покровську ввечері в понеділок, "здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 і 19:52. Влучили в центр міста".

 

Теги: #жертви #поранені #покровськ

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