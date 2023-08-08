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10:39 08.08.2023

СБУ викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ і "вагнерівців"

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СБУ викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ і "вагнерівців"

Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, в результаті якої нейтралізовано ще одну російську агентурну мережу на Донеччині, затримано трьох учасниць ворожої агентури, інформують в СБУ.

"Особливістю ворожої групи було те, що вона складалася виключно з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію Росії проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ і ПВК "Вагнер", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

У СБУ повідомляють, що за вказівкою окупантів жінки збирали розвіддані про кількість і передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

"Насамперед вони намагалися виявити та "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, зокрема ударних гвинтокрилів біля Авдіївки. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ із прифронтових територій на передову", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, для збору розвідданих фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об'єктів, а всі отримані відомості передавали двома каналами зв'язку - російському "куратору" з ФСБ і представнику "вагнерівців".

Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих.

У повідомленні також зазначено, що встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" із території країни-агресора.

За даними слідства, усі четверо зловмисниць є мешканками Покровського району, ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування".

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували в розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #сбу #агентура #донецька_область

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