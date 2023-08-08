Події

02:54 08.08.2023

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

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Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

За актуальною інформацією кількість поранених та травмованих у Покровську Донецької області збільшилась до 57 людей, про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк "Суспільному".
"Станом на 0.30 кількість поранених та травмованих збільшилася до 57. Кількість загиблих залишається незмінною. Їх сім", - сказано в повідомленні.
За інформацією Добряка, розбір завалів відновили.
Раніше глава покровської МВА інформував про сімох загиблих та 27 поранених.
Як повідомлялося, у понеділок росіяни завдали двох ракетних ударів по центру Покровська, внаслідок атаки пошкоджено 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки в приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі.
 

Теги: #україна #постраждалі #покровськ

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