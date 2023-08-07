Події

21:32 07.08.2023

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

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Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

Унаслідок двох ракетних ударів по Покровську (Донецька область) п'ятеро людей загинуло і 18 дістали поранення, повідомляє глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко станом на вечір понеділка.

"5 загиблих і 18 поранених - наслідки двох ударів по житловому будинку Покровська", - повідомив Клименко.

Очільник МВС уточнив, що станом на 21:20 у результаті першого прильоту виявлено четверо загиблих і троє постраждалих.

"Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще четверо рятувальників, вісім поліцейських і троє цивільних травмовані", - зазначив Клименко.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору", - написав він.

 

 

 

Теги: #атака #донецька #покровськ

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