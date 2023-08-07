Події

19:54 07.08.2023

Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України

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Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном висловив подяку США за вже надану військову допомогу і закликав надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України.

"У нашій телефонній розмові Ентоні Блінкен і я обговорили подальші кроки з розширення глобальної підтримки Формули миру та рішення щодо розширення експорту зерна. Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності надання ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #кулеба #блінкен #atacms

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