В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

Фахівці завершили роботи з відновлення водопостачання в Інгульці Дар'ївської громади Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Фахівці провели ремонт свердловини, а також встановили сучасний насос та обладнання. Завдяки цьому кожна оселя в населеному пункті має централізоване водопостачання", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що якісна питна вода подається навіть у ті місця села, де була відсутня протягом останніх десяти років.