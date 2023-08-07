Події

19:49 07.08.2023

В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

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В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

Фахівці завершили роботи з відновлення водопостачання в Інгульці Дар'ївської громади Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Фахівці провели ремонт свердловини, а також встановили сучасний насос та обладнання. Завдяки цьому кожна оселя в населеному пункті має централізоване водопостачання", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що якісна питна вода подається навіть у ті місця села, де була відсутня протягом останніх десяти років.

 

Теги: #херсонщина #водопостачання #відновлення

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