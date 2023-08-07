Події

12:41 07.08.2023

Через російську агресію в Україні пошкоджені 763 об'єкти культурної спадщини

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Через російську агресію в Україні пошкоджені 763 об'єкти культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що внаслідок повномасштабної російської збройної агресії в Україні пошкоджені 763 об'єкти культурної спадщини.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року пошкоджено або зруйновано 763 об’єкти культурної спадщини. З них об’єктів національного значення - 105, місцевого значення - 595, щойно виявлених - 63", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що з них пам'ятки архітектури становлять 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки і техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва - 1.

Згідно з повідомленням, пам'ятки культурної спадщини пошкоджено або зруйновано в 15 областях. 

Теги: #війна #руйнування #обєкти #культурна_спадщина

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