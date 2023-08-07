Події

07:12 07.08.2023

Росіяни намагалися приховати масові поховання своїх солдатів в окупованій Чаплинці Херсонської області

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Росіяни намагалися приховати масові поховання своїх солдатів в окупованій Чаплинці Херсонської області

Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати, зокрема в Чаплинці на Херсонщині окупанти намагалися приховати масові поховання своїх солдатів, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"У тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибули два вантажні автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, тіла окупантів було поховано на двох локаціях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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