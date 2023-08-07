Події

00:13 07.08.2023

У Полтаві у багатоповерхівці стався вибух, попередньо через витік газу - ДСНС

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У Полтаві у багатоповерхівці стався вибух, попередньо через витік газу - ДСНС


 У Полтаві, в мікрорайоні Інститут зв'язку, у багатоквартирному будинку стався вибух, повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області Віталія Шкаревського.
«Вибух стався у будинку в мікрорайоні Інститут зв'язку… Попередня версія – вибух газу», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двох людей госпіталізовано.
Нині на місці події працюють рятувальники та поліція.
Інформація уточнюється.
 

Теги: #газ #полтава #вибух #багатоповерхівка

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