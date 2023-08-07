У Полтаві у багатоповерхівці стався вибух, попередньо через витік газу - ДСНС
У Полтаві, в мікрорайоні Інститут зв'язку, у багатоквартирному будинку стався вибух, повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області Віталія Шкаревського.
«Вибух стався у будинку в мікрорайоні Інститут зв'язку… Попередня версія – вибух газу», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двох людей госпіталізовано.
Нині на місці події працюють рятувальники та поліція.
Інформація уточнюється.