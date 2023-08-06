Єрмак обговорив із радником глави Євроради Мордю питання євроінтеграції України та виконання рекомендацій Єврокомісії
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив питання європейської інтеграції України на переговорах із головним зовнішньополітичним радником президента Європейської ради Саймоном Мордю, що відбулася в рамках зустрічі з реалізації Української Формули миру в суботу в Джидді (Саудівська Аравія).
"Особливу увагу було приділено поступу України на шляху до вступу в ЄС і прогресу у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії, що стане основою для відкриття переговорів про вступ. Членство України у Євросоюзі є невід’ємною частиною безпекових гарантій для нашої держави та запорукою сталого миру на Європейському континенті", - повідомляється на сайті президента України в неділю за підсумками зустрічі.
Керівник Офісу президента закликав європейських партнерів до опрацювання наступного, 12-го пакета обмежувальних заходів ЄС проти РФ.
Єрмак також наголосив на значній підтримці України з боку ЄС і особисто голови Європейської ради Шарля Мішеля у протидії російській збройній агресії проти України, йдеться в повідомленні.